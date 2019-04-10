Срок давности будет увеличен с одного года до двух лет

Министерство юстиции подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), увеличивающие срок давности по делам против недобросовестных коллекторов, нарушивших права должников, с одного года до двух лет, сообщили в аппарате правительства «Известиям» .

Изменения, вносимые в КоАП, направлены «на повышение эффективности применения мер административного воздействия к лицам, осуществляющим деятельность по взысканию просроченной задолженности с нарушением требований действующего законодательства, и предупреждение совершения новых правонарушений», уточнили в Минюсте. В ходе плановых проверок юридических лиц могут выявляться нарушения, срок давности привлечения к ответственности по которым истек, пояснили в министерстве.

Материалы, которые могут стать основанием для возбуждения дел против недобросовестных коллекторов, поступают в ФССП из различных ведомств и организаций — МВД, Роскомнадзора, Банка России, Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств и других — в течение многих месяцев после совершения правонарушения.

За совершение правонарушений, предусмотренных статьей 14.57 КоАП, коллекторов-нарушителей ждут дисквалификация или штраф, который варьируется в зависимости от тяжести преступления. При совершении кредитором действий, нарушающих права и интересы физических лиц, предусмотрены следующие штрафы: для граждан — 5—50 тыс. рублей, для должностных лиц — 10—100 тыс. рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до года. Для юрлиц предусмотрен штраф в размере 20—200 тыс. рублей.

Если организация зарегистрирована в специальном реестре ФССП, то штрафы для должностных лиц составляют 20—200 тыс. рублей либо применяется дисквалификация на срок от шести месяцев до года. Юрлиц ждут денежные санкции в размере 50—500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Штраф для коллекторов, которых нет в госреестре, составляет 50—500 тыс. рублей для физлиц, 100 тыс. — 1 млн рублей для должностных лиц или дисквалификация на срок от шести месяцев до года. Для компаний штраф определен в размере от 200 тыс. до 2 млн рублей.