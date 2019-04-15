Кредитные организации должны будут мотивировать и обосновывать застройщикам отказ в предоставлении проектного финансирования, сообщил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев в ходе телемоста на форуме Сбербанка «Время изменений». Соответствующий документ с методическими рекомендациями будет подписан в ближайшее время.



«Сегодня будет подписан документ с Центробанком, это будут методические рекомендации. К такому инструменту мы прибегали, когда переходили на банковское сопровождение, и он показал свою эффективность. Сегодня, когда многие застройщики говорят, что нет единого стандарта, нет понимания, когда мы должны получить мотивированный ответ от банка. И если это отказ, то не всегда четко объясняется, по каким причинам застройщик не может получить проектное финансирование», — сказал он.

По словам Якушева, в методических рекомендациях будут, в частности, прописаны сроки, в которые необходимо рассматривать документы и представить объяснение отказа. «Мы хотим сделать процедуру общения застройщиков и банков более понятной», — отметил глава Минстроя.

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта «Ипотека» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу, а воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по договорам долевого участия (ДДУ).

Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих ДДУ, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.