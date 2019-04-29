Сбербанк и оператор фискальных данных «Платформа ОФД» представили предпринимателям новые инструменты бизнес-аналитики и работы с кассовыми чеками.

Как уточняется в сообщении Сбербанка, теперь в личном кабинете ОФД можно следить за выручкой, средним чеком, состоянием касс, самыми продаваемыми товарами, а также сравнивать текущие результаты продаж с предыдущими периодами, наблюдать динамику показателей по конкретной кассе и по разным магазинам, выбирать удобный период просмотра данных.

Клиенты с большим числом единиц контрольно-кассовой техники могут видеть расположение кассовых аппаратов на карте, следить за состоянием метрик на каждом устройстве.

«Данные представлены в виде удобных, интуитивно понятных графиков, которые легко адаптировать под задачи каждого конкретного бизнеса, — подчеркивается в релизе. — Графики из бизнес-показателей можно выстроить в удобном для пользователя порядке, просто переместив нужный виджет на экране мышкой. Предприниматель всего один раз настраивает нужную структуру графиков, и при последующих входах в личный кабинет информация на странице обновляется автоматически. При желании расположение виджетов можно изменить в любой момент».

Новый функционал доступен всем компаниям и предпринимателям, зарегистрированным в ОФД через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн».



Вместе с инструментами аналитики в блоке «Бизнес» личного кабинета ОФД модернизирован и раздел «Чеки». Разработчики добавили опции поиска кассовых чеков, позволяющие находить и группировать нужные документы по различным параметрам. Например, можно отдельно просматривать кассовые чеки с определенными типами оплаты или искать их по фамилии кассира.

