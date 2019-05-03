Народный Инвестиционный Банк с мая изменил условия по дебетовым и кредитным картам.

Стоимость годового обслуживания дебетовых карт Maestro составляет 600 рублей, 12 долларов или 10 евро (ранее — 500 рублей, 10 долларов или 8 евро), Mastercard Standard — 1 тыс. рублей, 22 доллара или 17 евро (ранее — 900 рублей, 20 долларов или 15 евро), Gold — 2,5 тыс. рублей, 63 доллара или 50 евро (ранее — 2,5 тыс. рублей, 60 долларов или 48 евро).

Бесплатное снятие наличных в банкомате/ПВН банка доступно по карте Maestro в сумме до 100 тыс. рублей, 3 тыс. долларов или 2,4 тыс. евро, по Standard — до 150 тыс. рублей, 4,5 тыс. долларов или 3,6 тыс. евро, по Gold — до 200 тыс. рублей, 6 тыс. долларов или 4,8 тыс. евро, а за снятие более значительных сумм взимается комиссия в 0,7% по картам Maestro и Standard и 0,5% по карте Gold.

«Стоимость снятия наличных в рублях в устройствах сторонних банков изменилась, и теперь клиенты могут снять бесплатно средства в других банкоматах в сумме до 100 тысяч, 150 тысяч или 250 тысяч рублей в зависимости от типа карт, что повышает привлекательность данного продукта», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Елена Хвостова.

Так, по карте Maestro до 100 тыс. рублей можно снять бесплатно, далее до 300 тыс. рублей — с комиссией в 1%, более крупную сумму — с комиссией в 10%. По карте Standard лимит для бесплатного снятия равен 150 тыс. рублей, с комиссией в 1% — 500 тыс., а если сумма больше, то также будут взиматься 10%. Для карт Gold предусмотрена нулевая комиссия при снятии до 250 тыс. рублей и комиссии в 1% и 10% при снятии до 1 млн и свыше 1 млн рублей соответственно.

Стоимость годового обслуживания кредитных карт Maestro составляет 800 рублей (ранее — 700 рублей), Standard — 1 тыс. рублей (ранее — 950 рублей), Gold — 2 тыс. рублей (прежде плата не взималась).

Комиссия за снятие кредитных средств в устройствах банка и других кредитных организаций взимается в размере 4%.

Условия кредитования остались прежними. Размер кредитного лимита по картам Maestro и Standard — до 150 тыс. рублей, по Gold — 500 тыс. Процентные ставки составляют 28% и 24% годовых в зависимости от типа карты.



«По продуктам предусмотрен льготный период до 30 дней, который распространяется на оплату товаров и операции по снятию наличных. СМС-информирование теперь стоит 30 рублей ежемесячно», — уточняет эксперт Банки.ру.