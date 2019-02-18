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Народный Инвестиционный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Индивидуальная

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 900 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
900 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0% - до 150 000 руб.
  • 0,7% - свыше 150 000 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0% - до 150 000 руб.
  • 0,7% - свыше 150 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков

0,7%

Снятие наличных в ПВН других банков

0,7%

Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • комиссия за несанкционированный овердрафт - 50% годовых для карт в рублях;
  • подключение к интернет-банкингу - 300 руб. (единовременно)
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • возраст заемщика - от 14 лет
Дата актуализации
18.02.2019 11:25
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Индивидуальная» в 3 городах России
1 791
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Справочная информация
АО «Народный Инвестиционный Банк»
Адрес
443010, г. Самара, ул. Фрунзе/Некрасовская, д. 102/36
ОГРН
1027300000012
Отделения и банкоматы
в вашем городе Самара
Отделения 3
Банкоматы 7
посмотреть на карте
Телефоны
(846) 342-57-50