К московскому Джей энд Ти Банку будет присоединена другая столичная кредитная организация — «Банкхаус Эрбе». О начале процедуры реорганизации банков уведомила в пятницу пресс-служба ЦБ РФ.

Как сообщается на сайте Джей энд Ти Банка, решение о его реорганизации в форме присоединения к банку дочернего общества было принято на внеочередном общем собрание акционеров «Джей энд Ти». В тот же день аналогичное решение было принято самим Джей энд Ти Банком как единственным акционером «Банкхауса Эрбе», указано на сайте последнего. После реорганизации к Джей энд Ти Банку в полном объеме перейдут права и обязанности присоединенного «Банкхауса Эрбе».

Согласно последним (обновлявшимся примерно год назад) данным на сайте Центробанка, Джей энд Ти Банк подконтролен чешскому J&T Banka, по 45,05% которого принадлежит гражданам Словакии Йозефу Ткачу и Ивану Якабовичу. В число конечных бенефициаров банка также входят ряд граждан Китая.

Информация о списке контролирующих лиц «Банкхауса Эрбе» в последний раз обновлялась на сайте Банка России 16 апреля этого года: на эту дату 100-процентным собственником кредитной организации уже значится Джей энд Ти Банк. По информации Банки.ру, ранее «Банкхаус Эрбе» контролировался председателем его совета директоров Валентиной Романовой, чья доля составляла 98,7% акций банка, а еще 1,3% было у Ольги Бурцевой, занимавшей пост председателя правления и входившей в совет директоров. По данным на сайте банка, с 15 апреля этого года у него другой предправления — Роман Усов; в совете директоров Бурцева также сейчас не значится.

«Банкхаус Эрбе» носит свое нынешнее наименование с 2008 года, а учрежден в начале 1990-х годов был как Международный Банк Храма Христа Спасителя и изначально был связан со структурами Русской православной церкви.

Согласно данным рейтинга Банки.ру, на 1 апреля 2019 года Джей энд Ти Банк занимал 147-е место среди российских кредитных организаций по размеру нетто-активов, а «Банкхаус Эрбе» — 301-е.



В марте прошлого года к Джей энд Ти Банку был присоединен банк «Хованский».