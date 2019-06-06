Банк несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами и вкладчиками в связи с потерей ликвидности

Банк России в четверг, 6 июня, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Взаимодействие» (регистрационный номер 1704, Новосибирск), сообщает пресс-служба регулятора.

«Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков», — отмечает ЦБ.



Банк «Взаимодействие» завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Отражение в финансовой отчетности кредитной организации реальной стоимости активов по требованию Банка России привело к значительному (более 40%) снижению ее капитала и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков, указывает регулятор. Кроме того, кредитная организация несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами и вкладчиками в связи с потерей ликвидности и нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Центробанка, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

«На балансе банка «Взаимодействие» образовался значительный объем непрофильных низколиквидных активов, преимущественно представленных объектами нежилой недвижимости, в том числе имеющими обременение. В результате кредитная организация оказалась неспособной генерировать денежные потоки, необходимые для своевременного исполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками», — также говорится в релизе.

В соответствии с приказом регулятора в банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Банк «Взаимодействие» — участник системы страхования вкладов.