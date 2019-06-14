Агентство по страхованию вкладов с 17 июня начинает выплату страхового возмещения вкладчикам петербургского банка «Прайм Финанс» и новосибирского банка «Взаимодействие». Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Страховое возмещение вкладчикам «Прайм Финанса» будет выплачиваться в двух субъектах РФ — Санкт-Петербурге и Москве. В сегодняшнем релизе АСВ говорится, что, согласно реестру обязательств банка, за выплатой страхового возмещения на сумму порядка 600 млн рублей могут обратиться около 1 тыс. вкладчиков, включая 200 малых предприятий с застрахованными средствами на 50 млн. В Санкт-Петербурге за компенсациями на сумму около 285 млн рублей могут обратиться порядка 700 вкладчиков.

Накануне АСВ сообщало, что за компенсациями на сумму порядка 540 млн рублей могут обратиться примерно 900 вкладчиков «Прайм Финанса», а требования 200 малых предприятий составляют 48 млн рублей.

За выплатой страхового возмещения по КБ «Взаимодействие» на 98 млн рублей могут обратиться около 200 вкладчиков (требования десятка вкладчиков-юрлиц оцениваются в 80 тыс. рублей), напоминают в АСВ. Страховое возмещение будет выплачиваться в Новосибирской области.

Страховое возмещение вкладчикам «Прайм Финанса» выплатит Россельхозбанк (см. список отделений, куда можно обращаться ), клиентам банка «Взаимодействие» — банк «ФК Открытие» (список доступных офисов также приводится на сайте АСВ). Прием заявлений и иных необходимых документов, а также сами выплаты будут осуществляться через банки-агенты в течение не менее чем года, а о дальнейших выплатах АСВ сообщит дополнительно.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке по состоянию на дату наступления страхового случая, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату наступления страхового случая.



ЦБ отозвал лицензии у банков «Прайм Финанс» и «Взаимодействие» 6 июня этого года.