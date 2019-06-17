Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в незначительном плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:03 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,01% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 739,67 пункта. Индекс РТС вырос на 0,07% до отметки 1 341,94.

«Скромно растущие азиатские рынки при стоящей на месте нефти задают умеренно позитивный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 710—2 765 пунктов, по индексу РТС — 1 330—1 355 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.