Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,03% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 733,58 пункта. Индекс РТС вырос на 0,15% до отметки 1 338,83.

«Ни утреннее поведение нефти, ни азиатские площадки не дают четких ориентиров перед открытием рынка российских акций. Мы ожидаем нейтрального начала торгов. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 705—2 760 пунктов, по индексу РТС — 1 325—1 355 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.