Сбербанк и группа компаний «Моби.Деньги» запустили сервис мгновенного перевода денежных средств на карты клиентов Сбербанка с электронного кошелька «Моби.Деньги» (Wallet.Mobi). Об этом в четверг сообщают в Сбербанке.

Для перевода наличных средств на карту Сбербанка достаточно знать номер мобильного телефона, привязанный к карте получателя.

Минимальная сумма перевода составляет 10,01 рубля, максимальная — 100 тыс. рублей, комиссия — 1,5% от суммы платежа.

«Экосистема мгновенных переводов Сбербанка продолжает расширяться. Мы рады приветствовать в ней универсальную платежную платформу «Моби.Деньги». Нам важно, чтобы переводы между разными системами были для клиентов такими же удобными и простыми, как и переводы внутри Сбербанка, поэтому планируем и дальше развивать этот сервис», — комментирует вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Платежи и переводы» Игорь Мамонтов.



Группа компаний «Моби.Деньги» стала седьмым партнером, который подключился к экосистеме переводов Сбербанка. Ранее к сервису переводов по номеру мобильного телефона присоединились Тинькофф Банк, Совкомбанк, «Связной», «Евросеть», WebMoney, МТС.