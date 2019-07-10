Рубль заметно укрепился к доллару и евро по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,19 рубля, что почти на 73 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро в указанный момент стоил 71,14 рубля (минус 46 копеек).

С начала торговой сессии было заключено почти 25 тыс. сделок по доллару на сумму около 2,3 млрд долларов и 7,2 тыс. сделок по евро на сумму 481 млн евро. Курсовые диапазоны составили 63,13—63,91 рубля за доллар и 71,06—71,67 рубля за евро.



По мнению главного аналитика управления аналитики и стратегического маркетинга департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Богдана Зварича, ослаблению доллара на международном валютном рынке способствовало выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, чья риторика оказалась мягче, чем ожидали рынки. Также поддержку рублю оказали рост цен на нефть и старт подготовки экспортеров к налоговому периоду, добавляет эксперт.