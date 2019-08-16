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• Сбербанк готовится внедрять технологию оплаты в магазинах с использованием биометрии. Оплата проходит путем сканирования на биометрическом сенсоре отпечатка пальца руки или изображения лица и ввода пароля на биотерминале. Для регистрации достаточно вставить карту в ридер биотерминала, придумать пароль для последующего подтверждения операций и предоставить биометрический образец. Биометрические системы оплаты снизят уровень мошенничества, считает руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц. В свою очередь директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин полагает, что серьезных плюсов в этой технологии нет, а минусом является стоимость ее внедрения.

• Примерно половину выпущенных в России транспортных карт с августа 2020 года нельзя будет анонимно пополнять наличными. Вступающие в силу через год поправки в закон о национальной платежной системе предполагают запрет анонимного пополнения электронных кошельков. Как говорится в аналитической записке Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, запрет коснется и транспортных карт. Подпадающие под запрет карты используются в 60—65 российских городах, в том числе в Нижнем Новгороде, Самаре и Ростове-на-Дону, а также в Московской области. На московскую «Тройку» и петербургский «Подорожник» новые требования не распространяются.



• Число безработных предпенсионеров, зарегистрированных на бирже труда, во II квартале выросло почти на 10% по сравнению с I кварталом, сообщил Минтруд. На 1 июля в органах службы занятости было зарегистрировано 122,6 тыс. граждан предпенсионного возраста. При этом общая численность безработных в России сокращается.

• Объем валютных депозитов россиян вырос на 9% до 96 млрд долларов в первом полугодии 2019-го, сообщают СМИ со ссылкой на данные ЦБ. Общий объем вкладов граждан России в рублях на 1 июля составлял почти 23 трлн (объем валютных депозитов в пересчете на рубли — около 6 трлн). В первом полугодии 2018-го динамика валютных депозитов была отрицательной.