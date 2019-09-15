Mail.ru Group представила новый мессенджер для компаний — Myteam. Мессенджер упростит рабочие процессы и предотвратит возможные утечки информации. Благодаря Myteam компании смогут выстроить быструю, эффективную и безопасную коммуникацию между сотрудниками, сообщает пресс-служба компании.

«Myteam — универсальный инструмент для решения персональных и командных задач сотрудников. В нем можно комфортно общаться с коллегами в групповых чатах и оперативно разбираться с рутинными вопросами. Кроме того, благодаря удобной облачной системе синхронизации сотрудники имеют доступ к файлам переписки на любых устройствах», — говорится в релизе.

Одно из ключевых преимуществ бизнес-мессенджера — безопасность корпоративных данных. Настройки Myteam помогают предотвращать утечки информации, защищать коммерческие тайны и другие важные данные. Доступ к файлам и групповым перепискам есть только у сотрудников компании. Если кто-то из участников чата покинет компанию, он больше не сможет открыть историю переписки или общие документы. Исключение уволившихся сотрудников из чата происходит автоматически, это значит, что компаниям не придется каждый раз вручную проверять все группы и каналы.

Myteam представлен в рамках платформы «Mail.ru для бизнеса». В тарифной линейке мессенджера доступны несколько предложений: бесплатный тариф включает в себя все стандартные функции — групповые чаты и каналы, аудио- и видеозвонки, чат-боты и т. д. Также существует расширенная версия, в которую входит дополнительная техническая поддержка сотрудников платформы и ряд дополнительных возможностей по управлению организацией.



Для очень крупных компаний с повышенными требованиями безопасности создано специальное предложение On-premise с возможностью разворачивания всей инфраструктуры на внутренних серверах компании.