Председатель совета директоров Альфа-Банка Петр Авен обратил внимание на то, что у Тинькофф Банка, который позиционирует себя как онлайн-банк, больше сотрудников, чем у крупнейшего по активам частного банка России.

«Все через Интернет, все это не пойдет. Я хотел вам сказать, а Олег (основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков. — Прим. ред.) оспаривает, как правило, цифры, которые я называю... Сегодня в «Тинькофф» работает больше людей, чем в Альфа-Банке. Это по поводу диджитал и отсутствия людей... маленький банк с большим количеством персонала», — сказал Авен. Позже он уточнил, что в Альфа-Банке работают 23 тыс. сотрудников, в Тинькофф Банке — 27 тыс.

«Да, у нас больше. Прямо скажем, здесь нечем гордиться», — ответил Тиньков. Он отметил, что в ближайшем будущем банк будет бороться с этой «некрасивой цифрой» с помощью искусственного интеллекта.

Тиньков также подчеркнул, что, пока он будет руководить банком, отделений повсеместно открываться не будет.