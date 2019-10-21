Падение показателей сегмента инвестиционного страхования жизни повлияло на динамику всего рынка в первом полугодии этого года. Об этом говорится в тематическом исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства.

Сегмент страхования жизни, показывавший высокие темпы роста на протяжении более чем пяти лет, пережил существенное снижение показателей в первом полугодии 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем страховых премий сократился на 11%, а без учета премий по страхованию жизни заемщиков падение составило 21%. Поскольку страхование жизни является крупнейшим сегментом рынка с долей более 30%, указанное снижение оказало негативное влияние на динамику всего рынка.

Снижение показателей в сегменте страхования жизни связано с падением спроса на инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), которое во многом определено недовольством клиентов в связи с низкой доходностью по закончившимся договорам. По оценке ЦБ РФ, на 30 июня 2019 года средняя доходность по договорам ИСЖ составляла всего 0,9—1,6% годовых. Поскольку по большинству договоров ИСЖ предусмотрена гарантия возврата первоначальной суммы, основная часть страхователей вообще не получила доход, а так как продукт зачастую продавался в качестве более доходной альтернативы депозитам, разочарование клиентов стало естественной реакцией на полученные финансовые результаты.

С целью повышения защищенности клиентов ЦБ РФ принял меры, направленные на предоставление страхователям более полной информации о рисках ИСЖ и на предотвращение нарушений при продаже полисов. При этом тема ИСЖ получила негативное освещение в СМИ, что стало дополнительным фактором сокращения объемов продаж. Для снижения операционных рисков (в том числе связанных со штрафами со стороны регулятора) и во избежание репутационных потерь многие банки отказались от реализации ИСЖ.



Столкнувшись со снижением спроса в сегменте инвестиционного страхования, многие страховщики, работающие в сегменте life, делают ставку на развитие накопительного страхования. При этом предпринимаются попытки модифицировать условия ИСЖ и повысить их привлекательность. В долгосрочной перспективе рост показателей в сегменте страхования жизни может возобновиться — данный страховой продукт необходим для формирования многолетней страховой защиты. Однако ближайшие перспективы были подорваны разочарованием клиентов по ИСЖ, и, скорее всего, темпы роста будут оставаться низкими в течение нескольких лет, заключают аналитики.