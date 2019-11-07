Российский финансовый сектор сегодня более устойчив и прозрачен, чем когда бы то ни было, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая перед членами Ассоциации европейского бизнеса.

«Российский финансовый сектор сейчас более устойчив, более прозрачен, чем когда бы то ни было. Хотя он очень молодой, создавался недавно по мировым меркам», — сказала глава Банка России.

«Сохранятся положительные ставки, что очень положительно для нашего населения. Пока мы не поддались эпидемии (отрицательных процентных ставок. — Прим. Банки.ру) развитых стран», — отметила она.

По словам Эльвиры Набиуллиной, эффективность финансового сектора повышается за счет развития технологий. «Банковский сектор, мы считаем, становится достаточно привлекательным для инвестиций», — заключила председатель ЦБ.