Сбербанк России со 2 декабря 2019 года ввел два вклада: «Новогодний бонус» и «Выгодный старт».

Депозит «Новогодний бонус» открывается на срок от четырех до девяти месяцев под 4,85%, на девять месяцев — под 5,25% годовых.

Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Открыть депозит можно до 15 января 2020 года.

«Выгодный старт» оформляется на шесть, 12 и 18 месяцев. Процентные ставки составляют 5%, 5,5% и 5,85% годовых соответственно.

Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. По вкладу не предусмотрены дополнительные взносы и расходные операции.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Выплата процентов — в конце срока. Предложение действует до 31 января 2020 года.

Вклад доступен клиентам, которые в период с 20 октября 2018 по 20 ноября 2019 года включительно не открывали следующие вклады: «KidsFuture», «Память и гордость», «СберKids», «Красная гвоздика», «Максимум выгоды», «Рядом», «Лови выгоду», «Большие планы», «Без паспорта», «Зеленый день», «Ставка на результат», «Ставка на максимум», «Рекордный», «Private Banking Управляй», «Private Banking Пополняй», «Private Banking Сохраняй», «Лидер Сохраняй», «Лидер Пополняй», «Лидер Управляй», «Особый Пополняй», «Особый Сохраняй», «Особый Управляй», «Пополняй», «Пополняй ОнЛ@йн», «Сохраняй», «Сохраняй ОнЛ@йн», «Управляй», «Управляй ОнЛ@йн», «Жилищный», «Ипотечный», «Подари жизнь», «Онлайн плюс», «Онлайн плюс PB», «Выгодный старт».