Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Евразийскому банку развития долгосрочный рейтинг дефолта эмитента «BBB+» со «стабильным» прогнозом. Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства.

«Долгосрочный РДЭ ЕАБР «BBB+» основан исключительно на собственной кредитоспособности банка. Собственная кредитоспособность ЕАБР обусловлена оценкой агентством его финансовой устойчивости на уровне «a» и соответствует более низкой из оценок ликвидности и финансовой устойчивости. Ликвидность у банка оценивается на уровне «aa-». Оценка агентством деловой среды как высокорисковой обуславливает корректировку на два уровня вниз относительно оценки агентством финансовой устойчивости банка, что дает уровень «bbb+», — поясняют аналитики.

Fitch оценивает капитализацию ЕАБР как соответствующую «отличному уровню» и рассматривает ее в качестве ключевого позитивного рейтингового фактора. Как и в случае других международных институтов развития, прибыльность не является одним из главных приоритетов ЕАБР, и банк стремится сформировать достаточные резервы для выполнения своих функций в качестве банка развития, отмечают в Fitch.

Оценка финансовой устойчивости ЕАБР сочетает оценку капитализации банка («отличный уровень») и его риск-профиля (высокорисковый»). Кредитный портфель ЕАБР состоит только из частных заемщиков, из которых значительная часть не имеет рейтинга Fitch и кредитоспособность которых оценивается как очень низкая.

Оценка операционной среды ЕАБР как «высокорисковой» отражает политический риск, среднее кредитное качество и сравнительно высокую долю стран с низким уровнем доходов среди стран присутствия ЕАБР.



Россия с долей собственности 65,97% является ключевым акционером ЕАБР, а его головной офис находится в Казахстане. Fitch оценивает готовность акционеров ЕАБР предоставлять банку поддержку как «сильную», однако поддержка в настоящее время не является рейтинговым фактором. Напомним, помимо указанных двух стран участниками ЕАБР являются Белоруссия, Киргизия, Таджикистан и Армения.