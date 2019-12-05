Несколько банков уже подключились к Системе быстрых платежей (СБП) через стороннего провайдера, сообщают «Известия» . Возможность присоединения таким образом была предусмотрена в СБП с момента создания системы, рассказали в Национальной системе платежных карт (НСПК).

На сегодня есть как минимум две процессинговые компании, через которые можно присоединиться к СБП: «Золотая корона» и Uniteller. Как рассказали их представители, в целом через сторонний процессинг к СБП сейчас присоединяются более 20 банков — так банки экономят на покупке ПО, серверов и на сопровождении технологии. Также компании заинтересованы в подключении к СБП не только банков, но и торгово-сервисных предприятий, например магазинов, для оплаты по QR-кодам. Предоставлять процессинг могут и банки, которые уже участвуют в системе.

Как рассказали представители кредитных организаций, такой вариант подключения ускорит процесс присоединения небольших банков, но им придется не только единоразово рассчитаться за подключение, но и оплачивать дальнейшую подписку за использование процессинга. С другой стороны, банк экономит на обслуживании системы и ее развитии. Готовые решения покрывают примерно 40% потребностей кредитной организации.

По словам экспертов, неспешность банков объясняется пока неочевидной выгодой от присоединения: сейчас переводы преимущественно бесплатные. В следующем году тарифы за переводы могут составить 0,5—1% от суммы перечисления, тогда к Системе подключится больше банков. Чем проще будет процесс подключения, тем больше мелких банков сможет присоединиться.