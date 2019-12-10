НПФ Сбербанка предлагает самозанятым воспользоваться индивидуальным пенсионным планом, адаптированным под их потребности. Как отмечают в Сбербанке, сейчас люди, которые не работают в штате организаций, по окончании профессиональной деятельности могут гарантированно рассчитывать только на фиксированную часть страховой пенсии, средний размер которой в России составляет 5,8 тыс. рублей.

«ИПП позволяет самозанятым в комфортном режиме накопить на будущую пенсию, самостоятельно выбирая удобный график и размер взносов. Кроме того, накопленные средства будут ежегодно прирастать за счет инвестиционного дохода, — подчеркивают в Сбербанке. — Например, если 25-летний молодой человек начнет откладывать по 3 тыс. рублей в месяц, а в 65 лет выйдет на пенсию, то в течение 15 лет каждый месяц он будет получать 40,5 тыс. рублей от НПФ Сбербанка в дополнение к государственной пенсии».

Средства, накопленные в рамках ИПП, имеют особый юридический статус: они не подлежат разделу при разводе либо взысканию третьих лиц, но могут быть переданы по наследству, напоминают в Сбербанке. В мобильном приложении и личном кабинете на сайте НПФ Сбербанка, а также в «Сбербанке Онлайн» можно отслеживать сумму накоплений и инвестиционный доход.



ИПП для самозанятых можно оформить онлайн как на сайте Сбербанка, так и на сайте НПФ Сбербанка в разделе «Самозанятые». Калькулятор поможет рассчитать будущую пенсию и готовые варианты будущих выплат в зависимости от размера взносов.