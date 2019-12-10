Председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что сейчас наступает золотое время ипотеки и признаков ухудшения нет.

«Сейчас наступает золотое время ипотеки. Ставки падают, инфляция падает. Это большое благо для людей», — сказал Греф журналистам. По словам главы Сбербанка, пока признаков ухудшения на рынке ипотеки нет и спрос растет.

«Мы видим, емкость этого рынка в разы (ниже. — Прим. ред.) по сравнению с аналогичными странами», — отметил Греф.

Ранее Банк России сообщил, что собирается обсудить с банками введение повышенных коэффициентов риска по ипотечным кредитам заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (PTI, или ПДН, отношение среднемесячных платежей по всем кредитам к среднемесячному доходу). С 1 октября аналогичные меры были введены для необеспеченных кредитов.