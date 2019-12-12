Московский Областной Банк понизил ставки по вкладам.

«Новый Пенсионный» (от 10 тыс. рублей, 300 долларов) в рублях открывается под 5,75—6,25% (ранее — под 6,25—6,75%), в долларах — под 1,25—1,45% (прежде — под 1,5—1,7%), а «Стабильный» (от 10 тыс. рублей, 100 долларов) под 4,35—4,75% в рублях (вместо 4,85—5,25%) и под 0,5—0,85% годовых в долларах (вместо 0,75—1,1%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Доходность «Персонального» (от 300 тыс. рублей, 10 тыс. долларов) в рублях составит 5,5% (прежде 6%), в долларах — 1,25% годовых (вместо 1,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Срок депозитов составляет один год. Предусмотрены дополнительные взносы.

Кроме того, окончен прием средств во вклад «Чемпион».