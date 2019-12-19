Воспользоваться декларацией предпринимателя Валерия Израйлита, которого летом 2017 года потребовал признать банкротом Балтинвестбанк (предприниматель задолжал ему 235 млн рублей), власти хотели не только в его уголовном деле, но и при его банкротстве — Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с августа требует от Федеральной налоговой службы (ФНС) предоставить поданную предпринимателем спецдекларацию, изъять ее уже во второй раз просит межрегиональное управление Росимущества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, пишут «Ведомости» .

При рассмотрении спора в 13-м апелляционном суде Санкт-Петербурга Росимущество попросило истребовать спецдекларацию Израйлита из ФНС, но ФНС отказалась выдать документ, сославшись на налоговую тайну; кассационная инстанция вернула спор на новое рассмотрение, и Росимущество вновь потребовало предоставить доступ к декларации, пояснив, что суду нужно определить полный перечень имущества и ценных бумаг Израйлита, чтобы сопоставить его с требованиями кредиторов.

Представители предпринимателя подали апелляционную жалобу на определение суда об истребовании спецдекларации из ФНС, адвокаты считают определение неправомерным и ссылаются на гарантии закона об амнистии капитала – спецдекларация защищена налоговой тайной и никто не может получить и использовать ее без согласия декларанта; если ФНС не исполнит определение суда в срок или по неуважительным причинам, ей грозит штраф, указано в определении суда.

Суд не стал исключать из уголовного дела поданную в рамках амнистии капитала налоговую декларацию В конце октября президиум Верховного суда разъяснил, что декларации, поданные по закону об амнистии капиталов, не могут использоваться как доказательства в уголовных делах, а доступ к ним силовиков должен быть закрыт.

Как разъяснил президиум Верховного суда в ноябре, сведения из декларации нельзя получить даже по решению и запросу суда, как и использовать декларации и данные из них в качестве доказательств в уголовных, административных и налоговых делах; и хотя именно такие гарантии установлены законом об амнистии капитала, депутаты Госдумы решили специально уточнить эти запреты в Уголовно-процессуальном кодексе.

По словам экспертов, формально закон распространяется только на уголовные и административные, а не на гражданские дела, в том числе банкротства, он не запрещает использовать спецдекларации в качестве доказательств по гражданским делам, поэтому суд может истребовать у ФНС декларацию по любому коммерческому спору; если ФНС откажется выдавать декларацию суду, то может сослаться на общий смысл закона об амнистии, который гарантирует декларантам защиту от любого использования их данных против них; также если нельзя использовать декларацию в уголовных и административных делах, то уж в гражданских тем более: они слушаются в открытом режиме, а значит, данные из декларации будут раскрыты и все гарантии защиты информации лишаются смысла.