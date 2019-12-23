За последние пять лет крупнейшие банки увеличили вознаграждения руководящему персоналу в три — шесть раз, пишут «Известия» . У банков завершился сезон отчетности за январь — сентябрь 2019 года. Так, Газпромбанк потратил на компенсации топам 3,8 млрд рублей. Второе место разделили Сбербанк и ВТБ с 3,3 млрд рублей. Далее идут Альфа-Банк — 2,1 млрд рублей и банк «ФК Открытие» — 1,76 млрд рублей.

С 2015 года ЮниКредит Банк увеличил компенсации в 1,5 раза, Райффайзенбанк и РСХБ — примерно вдвое, Альфа-Банк и ВТБ — втрое, Сбербанк — вчетверо, а Московский Кредитный Банк — в шесть раз. В 2018 году ВТБ нарастил прибыль в 1,5 раза до 179 млрд рублей и заплатил более высокую годовую премию, рассказали в банке.

По словам представителей банков, эффективные топ-менеджеры были и остаются дорогими, и найти их так же непросто, как и раньше. Выплаты обычно оговариваются при постановке задач на период, а они могут быть глобальными, например, увеличение доли на рынке, рост в определенном сегменте, получение более высокого рейтинга. Некоторые направления банковской сферы, например по оценке заемщика или по отражению операций в бухучете, уже автоматизированы. Спрос на руководителей отделений, юристов, аудиторов, сотрудников финансового мониторинга снизился наполовину, отметили они.

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За пять лет кредитные организации закрыли почти 30% отделений: в январе 2015 года их было 41,5 тыс., а сейчас — около 29 тыс. Банки связывают это с необходимостью резать издержки, поскольку зарабатывать при низких ставках трудно. На сервисе по подбору персонала HeadHunter в Москве крупные банки ищут аудиторов на зарплату в 80—100 тыс. рублей, юристов — в 70—100 тыс. рублей, руководителей отделений — от 120 тыс. рублей, выяснили «Известия».

По мнению экспертов, стремительный рост вознаграждений топ-менеджеров госбанков вызывает удивление. Это явление будет усугубляться, поскольку никак не регулируется. Из-за отсутствия должного регулирования разрыв в компенсациях руководителей банков и линейных сотрудников будет усиливаться. Также благодаря доминирующему положению на рынке и высокой базе доходов госбанки будут продолжать платить большие вознаграждения, прогнозируют эксперты.