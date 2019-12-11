Трое из десяти сотрудников российских компаний ждут премий по итогам года, но еще не все работодатели приняли решение, свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы Superjob.

Так, премии по итогам года запланированы в 36% российских компаний. 16% работодателей планируют премировать всех сотрудников по итогам года. В каждой пятой компании (20%) премии выплатят выборочно: только определенным сотрудникам или отделам. Не будет годовых премий в 34% компаний.

Опрос сотрудников показал, что на годовую премию рассчитывают 29% работающих россиян, причем ожидающих получения премии среди молодежи больше, чем среди старшего поколения (41% среди респондентов моложе 24 лет и 25% среди сотрудников старше 45 лет). Реже всего сотрудники рассчитывали на премирование по итогам года в декабре 2016 года (21%).

Сегодня настрой на годовую премию демонстрирует наибольшее число россиян (29%). И скорее всего, это связано с тем, что в прошлом году компаний, выплативших годовые премии, было максимально много за последние десять лет (45%), а к хорошему быстро привыкают. Впрочем, на данный момент почти треть работодателей еще не приняла решение о выплате премий.

В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы приняли участие 500 представителей работодателей и 2 500 сотрудников компаний из всех регионов страны.

