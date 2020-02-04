Внешфинбанк снизил ставки по вкладам в рублях.

Доходность депозита «Приоритет» (от 1,5 млн рублей на 92 дня) составит 6,25% годовых (вместо 6,8%), а вклада «Стабильность» (от 5 тыс. рублей на 92, 182 и 350 дней) — 5,7—5,9% годовых (вместо 6,1—6,3%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Оптимальный» (от 10 тыс. рублей на 350 дней) оформляется под 5,6% годовых (вместо 6%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Дополнительные взносы и расходные операции предусмотрены для депозитов «Оптимальный» и «Приоритет».