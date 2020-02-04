Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Эксперт Банка, который добивался признания недействительным приказа ЦБ об отзыве у него лицензии. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда.

Лицензия у банка, базировавшегося с Омске, была отозвана 1 ноября 2019 года. По данным регулятора, Эксперт Банк многократно нарушал законодательство и нормативные акты в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; представлял неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю; проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, а также операции с ценными бумагами, обладающие признаками замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки.

ЦБ отозвал лицензию у Эксперт Банка Информация о проводившихся банком сомнительных операциях направлена Банком России в правоохранительные органы.

«Проводившаяся Банком России с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке деятельности Эксперт Банка. Организация внутреннего контроля в банке признана неэффективной. Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности», — указывали в ЦБ.

В числе прочего в приказе Центробанка отмечалось, что информация о проводившихся Эксперт Банком сомнительных операциях была направлена в правоохранительные органы.



В середине декабря Арбитражный суд Омской области принял решение о принудительной ликвидации Эксперт Банка.

