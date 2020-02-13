Доходность от размещения пенсионных накоплений «молчунов» государственной управляющей компанией, функцию которой выполняет «ВЭБ.РФ», по итогам 2019 года в несколько раз превысила инфляцию за сопоставимый период. Такую информацию приводит пресс-служба ВЭБа, уточняя, что доходность по расширенному портфелю «молчунов» составила 8,7% (против 6,07% годом ранее), а по портфелю госбумаг — 12,14% (против 8,65% годом ранее).

Инфляция в 2019 году, по данным Росстата, равнялась 3%.

По итогам 2019 года распределенная на счета будущих пенсионеров доходность (за вычетом вознаграждений фонда, управляющего и т. п.) составила, согласно данным Пенсионного фонда России, 8,63% по расширенному портфелю ВЭБа и 12,08% по портфелю госбумаг. Разница между инвестиционной и распределенной на счета доходностью составила 0,07 и 0,06 процентного пункта соответственно.

«Средства будущих пенсий россиян работают на развитие транспортной инфраструктуры, машиностроения и электроэнергетики, в жилищной и строительной индустрии, внедрении передовых технологий в нефтегазовой и металлургической промышленности. Как крупнейший участник рынка коллективных инвестиций «ВЭБ.РФ» инвестирует сотни миллиардов рублей в госбумаги, облигации российских компаний и депозиты надежных банков. Ключевым условием при этом является сохранность средств граждан и опережение инфляции — эта цель успешно выполняется на протяжении последних десяти лет», — комментирует заместитель председателя «ВЭБ.РФ», член правления Сергей Лыков.

Доходность инвестирования пенсионных накоплений НПФ превысила портфель «молчунов» ВЭБа впервые за шесть лет По словам экспертов, частные фонды начали работать именно на доходность.

«ВЭБ.РФ» в качестве государственной управляющей компании работает с пенсионными накоплениями более чем 39 млн человек — клиентов ПФР. Стоимость чистых активов в расширенном портфеле ВЭБа (в нем находятся средства большинства «молчунов») составляет 1,8 трлн рублей. Доходы от размещения средств пенсионных накоплений «молчунов» по итогам 2019 года составили 146,86 млрд рублей.

В числе прочего в ВЭБе напоминают, что в конце 2019 года его группа вошла в капитал одного из крупнейших негосударственных пенсионных фондов — НПФ «Благосостояние», специализирующегося на развитии корпоративных пенсионных программ. Как отметил председатель ВЭБа Игорь Шувалов, конечная цель — создать в системе негосударственного пенсионного обеспечения фонд, которому могут доверять правительство, регулятор, будущие пенсионеры и их работодатели.



В интересах будущих пенсионеров также создан портал «Все о накопительной пенсии».

