Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности петербургского Горбанка до уровня «ruB» с «развивающимся» прогнозом. Ранее у банка был рейтинг «ruB-» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в сообщении агентства, повышение рейтинга обусловлено улучшением качества активов банка и снижением концентрации кредитных рисков на клиентах. «Развивающийся» прогноз по рейтингу установлен в связи с неопределенностью относительно будущей трансформации бизнес-модели банка. Изменение прогноза также связано с сокращением клиентской базы банка после продажи бизнеса его акционеров в июле 2019 года (группы компаний «ПТК») и высокой долей краткосрочных финансовых инструментов в активах.

Рейтинг кредитоспособности обусловлен слабыми оценками рыночных позиций банка и уровня корпоративного управления, высоким качеством активов, адекватной позицией по ликвидности, а также высоким уровнем достаточности капитала при низких показателях рентабельности деятельности, уточняют аналитики.

«Эксперт РА» напоминает, что Горбанк специализируется преимущественно на операциях с ценными бумагами и на межбанковском кредитовании. Слабая оценка его рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса на российском рынке в сочетании с узкой клиентской базой в сегменте кредитования (на 1 января 2020 года у банка шесть заемщиков-юрлиц). Для деятельности банка характерна низкая диверсификация активов по сегментам и приемлемый уровень кредитных рисков, приходящихся на аффилированных с банком заемщиков.

Эксперты указывают на высокий уровень достаточности капитала банка и низкую способность кредитной организации к его генерации. Сокращение активов под риском во втором полугодии 2019 года позитивно отразилось на нормативах достаточности капитала, значения которых на 1 января превышают 100%. Эффективность деятельности по-прежнему оценивается как низкая, при этом во втором полугодии 2019-го отмечается снижение чистой процентной маржи при сохранении высокого уровня расходов на обеспечение деятельности. Кроме того, отмечается снижение покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности. Концентрация крупных кредитных рисков за 2019 год существенно снизилась и находится на удовлетворительном уровне.

Качество активов оценивается как высокое. За 2019 год активы банка выросли на 52% преимущественно за счет роста вложений в депозиты и ценные бумаги Банка России (совокупно около 58% активов на начало 2020 года), а также в межбанковские кредиты (20% активов), выданные кредитным организациям с высокими рейтингами кредитоспособности. При этом за указанный период отмечается сокращение портфеля кредитов, выданных юрлицам и индивидуальным предпринимателям, на 77% в связи с погашением задолженности большинства крупных заемщиков. На отчетную дату на кредитный портфель приходится около 7% активов. В стратегию развития банка заложен существенный рост объема кредитов юрлицам в 2020 году, что, по мнению агентства, может нести риски ухудшения качества кредитного портфеля по мере его вызревания.

По мнению «Эксперт РА», у банка адекватная позиция по ликвидности и приемлемая структура фондирования. Ключевыми источниками фондирования выступают собственный капитал банка и розничные вклады, которые за 2019 год увеличились в 5,5 раза преимущественно за счет средств связанных с банком лиц и составили около 92% привлеченных средств. Агентством отмечается высокая концентрация привлеченных средств на крупнейшей группе кредиторов, связанной с банком, что нивелирует риски непрогнозируемого оттока данных средств. Для банка характерно поддержание значительного запаса балансовой ликвидности и наличие существенного объема потенциальной дополнительной ликвидности.



По мнению агентства, для банка характерны повышенные стратегические риски бизнес-модели в связи с узкой клиентской базой и недостаточно проработанным стратегическим обеспечением. В числе прочего отмечается недостаточный уровень диджитализации внутренних бизнес-процессов банка.

