Аналитическое кредитное рейтинговое агентство отозвало кредитные рейтинги Русфинанс Банка и выпуска его облигаций в связи с окончанием срока действия договора. Об этом сообщается на сайте АКРА.
В агентстве напоминают, что у банка был рейтинг «ААА(RU)» со «стабильным» прогнозом.
Рейтинги отозваны без их одновременного подтверждения по причине отсутствия у агентства актуальной информации о финансовом положении банка, указано в релизе.
Moody's отозвало рейтинги Русфинанс Банка
На момент отзыва долгосрочные рейтинги депозитов находились у банка на уровне «Ba1» со «стабильным» прогнозом.