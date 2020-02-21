Аналитическое кредитное рейтинговое агентство отозвало кредитные рейтинги Русфинанс Банка и выпуска его облигаций в связи с окончанием срока действия договора. Об этом сообщается на сайте АКРА.

В агентстве напоминают, что у банка был рейтинг «ААА(RU)» со «стабильным» прогнозом.



Рейтинги отозваны без их одновременного подтверждения по причине отсутствия у агентства актуальной информации о финансовом положении банка, указано в релизе.