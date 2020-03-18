Московский Областной Банк предлагает вклад «Маневр». Минимальная сумма — 50 тыс. рублей.

Срок депозита составляет 182 дня и разделен на два периода начисления процентов:

с первого по 91-й день — 5,5%, с 92-го по 182-й день — 5,25% (от 50 тыс. рублей);

с первого по 91-й день — 5,75%, с 92-го по 182-й день — 5,5% (от 10 млн рублей).

Таким образом, средние годовые процентные ставки составят 5,37% (от 50 тыс. рублей) и 5,63% (от 10 млн рублей).

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты за полные расчетные периоды (91 день) сохраняются.

Выплата процентов осуществляется в конце срока.