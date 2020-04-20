Московский Областной Банк и СМП Банк повысили ставки по вкладу «Маневр».

Срок депозита составляет 182 дня и разделен на два периода начисления процентов: с первого по 91-й день — 6,5% и с 92-го по 182-й день — 6% для минимальной суммы 50 тыс. рублей; с первого по 91-й день — 6,7% и с 92-го по 182-й день — 6,2% для минимальной суммы 10 млн рублей. Таким образом, средние годовые процентные ставки составят 6,25% и 6,45%. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора процентные ставки за полный период сохраняются. Выплата процентов — в конце срока.