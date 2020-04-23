Банк «Фридом Финанс» продлил обслуживание банковских карт физических лиц, срок действия которых закончился в марте, а также истекает 30 июня 2020 года, говорится в релизе финучреждения.

Предложение распространяется на карты платежных систем Visa и Mastercard. Владельцы будут дополнительно уведомлены об этой услуге СМС-сообщением и электронным письмом.



Условия по обслуживанию банковских карт с истекшим сроком действия остаются без изменений в рамках текущих тарифов банка «Фридом Финанс». Банкоматы также продолжат принимать эти карты.

«Клиентам остаются доступны карточные операции офлайн-оплаты в сетях торгово-сервисных предприятий и онлайн-платежи с использованием одноразового пароля. Владельцы также смогут совершать переводы денежных средств с карты на карту. После окончания периода самоизоляции клиенты смогут забрать перевыпущенные карты в отделениях банка «Фридом Финанс», — отмечается в сообщении.