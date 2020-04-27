Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Небанковская кредитная организация «Объединенная Расчетная Система» (регистрационный номер № 3342-К, Москва). Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.

«Основанием для аннулирования лицензии у НКО «ОРС» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного акционера о ее добровольной ликвидации (согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации)», — поясняется в релизе.

Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.



В НКО «ОРС» будет назначен ликвидатор.