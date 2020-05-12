Нормативы ЦБ нарушали в марте текущего года девять российских банков, выяснили аналитики Банки.ру. Анализ проведен на основе данных банков, раскрывающих свою отчетность. Из-за нерабочих дней в связи с вирусной ситуацией банки получили регуляторные послабления по срокам предоставления отчетности в ЦБ. Данные по значениям на 1 апреля 2020 года и по нарушению нормативов в марте были опубликованы только 12 мая.

В частности, нормативы нарушали Финанс Бизнес Банк, ВУЗ-Банк, Московский Областной Банк, «Пересвет», «Таврический», Генбанк, Инвестторгбанк, Газэнергобанк, «Траст», выполняющий функции Банка непрофильных активов.

Все банки-нарушители находятся в процессе финансового оздоровления.

В феврале три банка допускали снижение норматива достаточности базового капитала Н1.1 ниже 7%: банки «Пересвет», «Восточный» и Уральский Банк Реконструкции и Развития. Такое снижение отдельно отмечается регулятором, но не является нарушением. При этом «Пересвет» четыре раза за месяц нарушал предельно допустимые значения норматива Н1.1 (наиболее низкое значение в марте — 4,20%) и 24 дня допускал нарушения по нормативу достаточности основного капитала банка Н1.2 (наиболее низкое значение в марте — 4,2%).

Значения Н1.1 у «Восточного» в течение месяца не опускались ниже 5,49%, у УБРиР — ниже 6,11%.

За март 2020 года российские кредитные организации получили совокупную прибыль (до налоговых вычетов) в размере 218,5 млрд рублей, свидетельствуют данные Банка России. Для сравнения: в марте 2019 года аналогичный показатель составлял 142 млрд рублей. Всего за три месяца 2020-го банки заработали 611,9 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года — 586,7 млрд.

Прибыльными в марте 2020 года были 309 кредитных организаций, а отрицательный финансовый результат продемонстрировало 121 кредитное учреждение.

В настоящее время в России зарегистрированы 394 банка (261 — с универсальной лицензией и 133 — с базовой лицензией).

В феврале и марте 2020 года Банк России лицензии не отзывал. В марте с рынка ушли Курскпромбанк (присоединен к Экспобанку) и Московский Нефтехимический Банк (присоединен к Джей энд Ти Банку). 1 мая была прекращена деятельность Связь-Банка (присоединен к Промсвязьбанку).