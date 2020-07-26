Сбербанк запустил сервис «Электронные документы» в веб-версии и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», через который можно получить документы по ранее оформленным продуктам. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«В основном клиенты банка обращаются за кредитными документами, причем спустя месяц после оформления самого кредита. Именно поэтому первым продуктом, для которого появилась возможность получения ранее подписанных электронных документов в «Сбербанк Онлайн», стал потребительский кредит», — говорится в релизе.

До конца года станут доступными документы по вкладам и кредитным картам, обещают в банке.

Отмечается, что еще в феврале 2020 года клиенту нужно было дважды приехать в офис банка (один раз — чтобы заказать документы, а затем — чтобы получить их), весь процесс мог занимать до пяти дней. С марта получить электронные документы можно из дома в два клика — для этого нужно зайти в «Сбербанк Онлайн» и в меню кредита выбрать необходимые документы.



Сервис оказался востребованным в период самоизоляции весной этого года. За три месяца более 200 тыс. клиентов получили необходимые документы без обращения в офис банка.



Электронный документ эквивалентен бумажному и имеет аналогичную юридическую силу.

