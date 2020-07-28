Международная платежная система Mastercard и платформа Etiquette совместно запустили в России сервис безналичного приема чаевых, говорится в сообщении Mastercard. В основе безналичных чаевых — специальная умная платформа Mastercard Transfer HUB, эквайером выступает РНКО «Деньги.Мэйл.Ру».

Для безналичной оплаты чаевых гостю ресторана достаточно считать своим смартфоном специальную NFC-метку или QR-код, который есть у официанта. На веб-странице сервиса в браузере гость может оценить обслуживание, оставить комментарии и указать сумму на чай.

Две сети ресторанов уже присоединились к платформе. Для тех, кто хочет также реализовать возможность оставлять электронные чаевые своим сотрудникам, необходимо подключить их к сервису Etiquette. На платформе могут зарегистрироваться официанты, повара, менеджеры и получать электронные чаевые на карты ведущих международных платежных систем, выпущенных любым российским банком. Для держателей карт Mastercard предоставляются выгодные условия — комиссия может составить менее 2,5%.

Функционал платформы не ограничен только безналичными чаевыми. В ближайшее время запускается электронное меню для ресторанов и рекомендательная система, которая позволит более точно определять предпочтения гостей.