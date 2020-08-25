Банк «Авангард» купил на торгах особняк в центре Москвы, в котором ранее располагался Центркомбанк, свидетельствует информация на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Напомним, у Центрального Коммерческого Банка 26 сентября 2016 года была отозвана лицензия, а в феврале 2017-го он был признан банкротом. Процедуру конкурсного производства ведет АСВ.

Агентство во вторник, 25 августа, сообщило , что реализовало нежилое здание общей площадью 4 192,2 кв. м в историческом центре Москвы, в районе Замоскворечье, по адресу: 3-й Монетчиковский пер., д. 11, стр. 1 (уточним, что по этому адресу располагался головной офис Центркомбанка). Конкурсный управляющий отмечает, что объект находится в шаговой доступности от станций метро «Павелецкая», «Серпуховская» и «Добрынинская» и недалеко от Московского международного дома музыки и Музея им. А. А. Бахрушина.

«Пятиэтажный особняк и находящееся в нем имущество проданы за 491 млн рублей… После заключения и исполнения соответствующих договоров купли-продажи денежные средства от реализации имущества пополнят конкурсную массу банка и будут направлены на удовлетворение требований кредиторов в максимально возможном объеме», — указывают в АСВ.

Покупатель в релизе не назван, но из отдельного сообщения о результатах торгов , опубликованного днем ранее, следует, что это банк «Авангард».



Организатором торгов выступил Российский аукционный дом, свидетельствует информация на сайтах АСВ и РАД. На сайте последнего были в том числе выложены фотографии вышеуказанного объекта недвижимости (кадастровый номер 77:01:0002006:1025).