Российские банки в июле сильнее уменьшили депозитные ставки, чем в июне, при этом средняя ставка по краткосрочным вкладам снизилась чуть больше, чем по долгосрочным, а в розничных кредитах тенденция была обратной. Об этом свидетельствуют данные, представленные Центробанком в последнем обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

Как указывает регулятор, банки в июле, как и ожидалось, массово пересматривали вниз ставки по стандартным депозитным продуктам, что привело к снижению среднерыночных ставок по розничным вкладам. «Поскольку среди участников рынка, пересмотревших условия по депозитам, был целый ряд крупных игроков, снижение ставок оказалось более значительным, чем в июне, несмотря на то что потенциал снижения доходностей в смежных сегментах финансового рынка в результате принятых и ожидаемых решений о смягчении денежно-кредитной политики к началу августа был уже во многом исчерпан», — обращают внимание в ЦБ. Так, снижение ставок по кратко- и долгосрочным вкладам составило 0,5 и 0,4 процентного пункта соответственно против 0,1 и 0,2 п. п. и июне.

В августе активность банков по пересмотру параметров депозитных линеек ощутимо снизилась, а отдельные участники рынка даже анонсировали запуск сезонных вкладов, что, по прогнозу регулятора, должно сдерживать понижение среднерыночных депозитных ставок в краткосрочной перспективе.

В валютном сегменте рынка также преобладала понижательная динамика стоимости депозитных продуктов. Cреднерыночные ставки по кратко- и долгосрочным долларовым депозитам в июле вновь обновили исторические минимумы, что во многом обусловлено поддержанием низкой стоимости долларовых активов на мировом рынке, которое закономерно ограничивает стремление российских банков наращивать активы и обязательства в иностранной валюте.

Несмотря на продолжающееся снижение ставок по вкладам и сохранение спроса населения на наличные деньги, в июле розничная сберегательная активность оставалась стабильной. На конец месяца годовой прирост портфеля депозитов физических лиц составил 7,3% против 7,2% в июне. При этом в рублевых депозитах годовой прирост ускорился с 10,9% до 11,3%, а в валютных ускорилось сокращение — c 6,7% до 7,2% в годовом выражении.

Еще один тренд, на который обращает внимание ЦБ, — существенное увеличение активности в сегменте текущих счетов с момента введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. По мнению регулятора, это может объясняться не только направлением сбережений населения на финансирование повседневных нужд, но и сближением ставок по депозитам различной срочности. Данная тенденция способствует повышению привлекательности высоколиквидных сбережений, в частности накопительных счетов.



В розничном сегменте кредитного рынка в июле также продолжилось снижение ставок. Согласно предварительным данным, по кредитам на срок до одного года средняя ставка уменьшилась на 0,3 п. п., а по кредитам на срок свыше года — на 0,5 п. п.

«Опережающее снижение ставок в долгосрочном сегменте обусловлено динамикой ипотечной ставки, обновившей исторический минимум, — поясняют в Центробанке. — Так, в результате программы субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% годовых среднерыночная стоимость рублевых ипотечных кредитов снизилась на 0,22 п. п. — до 7,28%.

«В краткосрочной перспективе действие льготных программ поддержки как корпоративного, так и розничного кредитования по-прежнему будет приводить к снижению ставок, способствуя смягчению условий кредитования, ожидаемому банками в III—IV кварталах 2020 года. При этом значимым фактором волатильности кредитных ставок все еще будут оставаться возросшие из-за пандемии коронавируса кредитные риски», — заключает регулятор.

Напомним, ЦБ в этом году уже четыре раза уменьшал ключевую ставку (на 0,25 п. п. в феврале, на 0,5 п. п. в апреле, сразу на 1 п. п. в июне и еще на 0,25 п. п. в июле) после пяти снижений в 2019-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). После последнего снижения ключевая ставка равна 4,25% (с 27 июля 2020-го). Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 18 сентября 2020 года.



Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на днях заявила, что регулятор по-прежнему видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. Согласно прогнозу рейтингового агентства Fitch, ключевая ставка Банка России на конец этого года будет находиться на уровне 4%, к концу 2021-го — на уровне 4,5%, годом позже — на уровне 5%.