Банк России по-прежнему видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, но будет оценивать целесообразность использования этого пространства. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме.

«Мы, действительно, говорили, что у нас есть некоторое пространство для смягчения денежно-кредитной политики, но все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с пандемией, в целом с экономикой, с инфляцией, и мы будем оценивать не только когда мы будем использовать это пространство, но и вообще целесообразность использования этого пространства», — сказала Набиуллина.

В Банке России пока не наблюдают проблем слишком низких ставок, которые спровоцировали бы отток средств с депозитов. По словам Набиуллиной, ставки по вкладам продолжают быть привлекательными для населения.

Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам дошла до нового минимума На пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года.

Напомним, в конце июля Банк России в очередной раз снизил ключевую ставку до нового рекорда — 4,25% годовых. На пресс-конференции по итогам заседания глава ЦБ отмечала, что в сентябре будет обсуждаться дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.



Согласно прогнозу рейтингового агентства Fitch, ключевая ставка Банка России на конец этого года будет находиться на уровне 4%, к концу 2021-го — на уровне 4,5%, годом позже — на уровне 5%.