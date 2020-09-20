Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Сбербанк предлагает клиентам оформить новую дебетовую карту «Сберкарта для молодежи». С момента получения новой дебетовой карты и до конца следующего месяца клиент не будет платить за обслуживание, далее годовое обслуживание составит 150 рублей в месяц (40 рублей — для держателей карты в возрасте до 22 лет), будет бесплатное при соблюдении одного из условий: при сумме покупок от 5 тыс. рублей, при неснижаемом остатке от 20 тыс. рублей, при зачислении на карту заработной платы или пенсии.

В Банке ДОМ.РФ новые клиенты могут открыть карту с кешбэком до 10% с бесплатным обслуживанием до двух месяцев. Льготный период распространяется и на мультивалютные карты, которые можно открыть одновременно в трех валютах: рубли, доллары США и евро. Специальные условия предусмотрены также в рамках программы лояльности — повышенный кешбэк до двух месяцев начисляется при минимальном обороте от 5 тысяч рублей.

Райффайзенбанк запускает новую кредитную карту «Кешбэк на все Премиум». Клиент получает кешбэк 1,5% с покупок в любых категориях, оплаченных кредитной картой (Visa Signature). Кешбэк копится сразу в рублях на протяжении месяца и до 10-го числа следующего месяца приходит на счет. Баланс кешбэка по прошедшим покупкам можно в любой момент увидеть в мобильном приложении «Райффайзен-Онлайн».

Пользователи системы «ВТБ Онлайн» получили возможность переводить деньги более чем в 100 стран мира на карты Visa, Mastercard и UnionPay. Деньги зачисляются на счет мгновенно, комиссия при этом составит до 1,5% от суммы перевода. Максимальная сумма одного перевода — 100 тыс. рублей.

Владельцы цифровых карт РГС Банка получили возможность снимать наличные и пополнять счет в банкоматах с функцией NFC. Операции для клиента бесплатны. Дневной лимит выдачи наличных составит 350 тыс. рублей / 6 тыс. долларов США, месячный лимит — 1 млн рублей / 16 тыс. долларов США.