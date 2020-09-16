🔹 Банк России на заседании совета директоров 18 сентября может сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, считают большинство аналитиков, опрошенных Банки.ру. На решение в пользу паузы указывают движение инфляции к цели и восстановление экономики быстрее прогнозов, а также возросшие геополитические риски на фоне протестов в Белоруссии, отравления оппозиционера Алексея Навального и приближающихся выборов президента США.

🔹 Российской экономике потребуется примерно три года на полное восстановление, но скорость возврата различных отраслей к докризисным объемам выручки может варьироваться, составляя от года до пяти лет и более, говорится в аналитическом материале агентства «Национальные кредитные рейтинги». Эксперты проанализировали основные отрасли российской экономики, формирующие более 55% ВВП, и разделили их на пять категорий в зависимости от динамики выручки во время кризиса и после него: это «улитки», «зубры», «барсуки», «лошади» и «леопарды».



🔹 Бизнес прогнозирует рост объема «серых» зарплат в РФ на 30% по итогам года, говорят в Институте развития правового общества. Общий объем «серых» зарплат, с которых сегодня не уплачиваются налоги и страховые взносы, достигает примерно 10 трлн рублей в год (около 12% ВВП), примерно 25—30% населения страны работают в малых и средних компаниях (МСП), отметили эксперты. По их данным, до кризиса примерно 50% этих компаний платили зарплату в конвертах, теперь же на такие расчеты будут вынуждены перейти до 80% МСП.

🔹 Предложение направлять материнский капитал на ремонт квартир готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, а также во всех парламентских фракциях. Инициативу в правительство в ближайшее время представит президентское движение ОНФ. Эта мера стала самой популярной в исследовании Общественной палаты «Семейная политика: меры поддержки глазами семей». О ее востребованности сказали 46% респондентов, при этом за приобретение на деньги маткапитала автомобиля высказались 44%.

