Банк России на заседании совета директоров 18 сентября может сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, считают большинство аналитиков, опрошенных Банки.ру.

На решение в пользу паузы указывают движение инфляции к цели и восстановление экономики быстрее прогнозов, а также возросшие геополитические риски на фоне протестов в Белоруссии, отравления оппозиционера Алексея Навального и приближающихся выборов президента США.



Сигналы регулятора

В проекте основных направлений денежно-кредитной политики (ОНДКП) ЦБ на 2021—2023 годы регулятор сообщил о планах публиковать будущую траекторию ставки. Когда начнутся такие публикации и в каком формате, пока не решено. Поэтому аналитики по-прежнему улавливают сигналы от представителей Банка России из их публичных выступлений. Так, по мнению заместителя директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова, на вероятность сохранения ключевой ставки указывает постепенное смещение риторики регулятора от обсуждения глубины смягчения к обсуждению срока возврата к нейтральной ДКП (нейтральная ставка при целевой инфляции 4% составляет 5—6%). «Из четырех сценариев, представленных банком России в проекте ОНДКП 2021—2023, заметное использование оставшегося пространства смягчения ДКП просматривается только в «дезинфляционном сценарии»,— отмечает Куликов.

«На пресс-конференции в прошлый четверг Алексей Заботкин (заместитель председателя ЦБ. — Прим. ред.) подтвердил, что инфляция по итогам августа оказалась выше ожиданий, такой комментарий из уст представителя регулятора выглядит четким сигналом на паузу», — считает руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталия Орлова.

​ЦБ допускает возвращение ключевой ставки к 5—​6% годовых Об этом говорится в материалах регулятора.

Инфляция движется к цели

Инфляция в августе действительно оказалась выше прогнозов, отмечает главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. Вместо ожидаемой дефляции рост цен в августе был нулевым, а годовая инфляция ускорилась до 3,6%. В первую неделю сентября рост потребительских цен также был нулевым, при этом оценка годовой инфляции составляет 3,7%. То есть она постепенно приближается к целевым 4%.

Необходимость в паузе по снижению ключевой ставки также продиктована возросшими инфляционными рисками, которые связаны в том числе с быстрым восстановлением внутреннего спроса, полагает главный аналитик ПСБ Денис Попов. Из-за ослабления рубля выросли и инфляционные ожидания, добавляет старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. «Геополитические факторы оказывают давление на курс рубля, более слабый рубль может изменить траекторию движения инфляции в ближайшие месяцы», — согласна Наталия Орлова.

Экономика восстанавливается быстрее ожиданий

Еще одним фактором в пользу сохранения ключевой ставки на текущем уровне может стать более уверенное восстановление деловой активности, считает старший аналитик «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков. «Судя по свежим данным, падение ВВП в текущем году окажется лучше, чем интервал Банка России в -(4,5—5,5)%», — полагает он. Недельные данные по финансовым платежам указывают на положительное отклонение от «нормального» уровня в потребительском секторе, а также на снижение спада в инвестициях, подтверждают аналитики Газпромбанка.

Росстат уже улучшил оценку падения ВВП РФ во II квартале до 8% с предварительных 8,5%. Аналитики ждут улучшения прогноза на год и от ЦБ. В любом случае восстановление экономики снижает необходимость дополнительного монетарного стимулирования.

​ЦБ описал наихудший сценарий развития экономики в 2021 году В рисковом прогнозе предполагается, что в дополнение к повторному росту заболеваемости коронавирусом возможны и другие шоки.

Геополитические риски повышены

Возросшая из-за геополитических рисков волатильность на долговом и валютном рынках увеличивает вероятность того, что Банк России возьмет паузу в движении ставки, считает Кирилл Соколов. «Обострение санкционных рисков может повлечь за собой отток капитала с российского финансового рынка и ослабление рубля. В этом случае Банк России может быть вынужден приостановить цикл смягчения монетарной политики для защиты финансовой стабильности», — объясняет он.

Относительно быстрые колебания нефтяных цен, валютного курса и сопутствующие опасения относительно возникновения рисков финансовой стабильности исторически совпадают с паузами в снижении или даже с повышением ключевой ставки, соглашается Дмитрий Куликов. По его словам, сейчас общий уровень финансового стресса существенно ниже критических уровней: индекс ACRA FSI за последнюю неделю вырос на 0,3 п. — до 1,1 п., но все еще находится ниже «опасных» 2,5 п.

Второй сценарий

Тем не менее на столе у ЦБ будет еще один сценарий действий, считают некоторые аналитики. В пользу снижения ставки могут свидетельствовать преобладание дезинфляционных рисков над проинфляционными, коррекция рубля в сторону укрепления после недавних локальных максимумов и снижение градуса санкционной риторики, полагает CFA, директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. Но если ЦБ и пойдет на очередное смягчение ДКП, то небольшим стандартным шагом — 25 базисных пунктов.

​Банк России опубликовал базовый прогноз по экономике на 2023 год Согласно прогнозу, инфляция по итогам 2023 года составит 4%.

Когда ставка достигнет дна?

И все же большинство экспертов ожидают сохранения ставки на ближайшем заседании. Определенным стимулом к такому решению может стать и резко снизившаяся доходность банковских депозитов, делающая этот инструмент вложения средств малопривлекательным для населения, считает генеральный директор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет. Снижение ключевой ставки действительно вытесняет депозиты из банков. «Инвесторы продолжат нести деньги на фондовый рынок. А динамика там может смениться на отрицательную после пяти месяцев подъема. В случае фондовых шоков увеличится спрос на валюту, а это один из факторов инфляционного давления», — добавляет начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанса» Георгий Ващенко.

«При этом высокий уровень риска, падение прибыльности вследствие необходимости доформировать резервы после периода регуляторных послаблений и реструктуризаций не дают возможности кредитным организациям снижать ставки прежними темпами. Таким образом, снижение ключевой ставки уже не сможет привести к удешевлению стоимости заимствований и не даст желаемого эффекта на экономику», — полагает Алина Розенцвет.

«Понижение ставки до 4% может произойти, если под влиянием ослабления потребительского спроса вновь возобладает дезинфляционный тренд», — считает Проклов. Однако, по его мнению, до конца года этого не произойдет. А вот в 2021 году — может. «Инфляция в следующем году окажется близкой к 3%, открывая возможность для дальнейшего смягчения политики Центробанка», — допускают аналитики Газпромбанка.

Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru