Бизнес прогнозирует рост объема «серых» зарплат в РФ на 30% по итогам года, пишут «Известия» , ссылаясь на Институт развития правового общества. С расчетами согласны в «Опоре России» и «Деловой России», а также в Российском союзе налогоплательщиков и Общественной палате РФ. Общий объем «серых» зарплат, с которых сегодня не уплачиваются налоги и страховые взносы, достигает примерно 10 трлн рублей в год (около 12% ВВП), примерно 25–30% населения страны работают в малых и средних компаниях (МСП), отметили эксперты. По их данным, до кризиса примерно 50% этих компаний платили зарплату в конвертах, теперь же на такие расчеты будут вынуждены перейти до 80% МСП.

В ФНС сообщили, что поступления НДФЛ в бюджетную систему действительно снизились в апреле на 18,6%, а в мае — на 13,9% по сравнению с прошлым годом. Но с начала лета поступления НДФЛ растут: в июне на 2,8%, в июле — на 6,1%, в августе — на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. По информации Института развития правового общества, с марта по сентябрь объемы «серых» зарплат могли вырасти на 10%. По данным «Деловой России», с начала 2020-го до 1 сентября число официально зарегистрированных безработных выросло более чем в пять раз и в конце августа превысило 3,6 млн. В такой ситуации прогноз по росту «серых» зарплат оправдан.

Названы профессии, где зарплаты специалистов обогнали инфляцию Так, существенно изменилась зарплата сотрудников по ремонту компьютеров и бытовой техники, их доход возрос на 49,2%.

По самым оптимистичным прогнозам, объем теневых зарплат вырастет на 30%, отметил председатель Российского союза налогоплательщиков, член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов. Особенно рост будет заметен в МСП.

По данным Института развития правового общества, среди отраслей с большой долей «серых» зарплат особо выделяется сфера услуг. Также в их числе — строительство и ремонт, гостиничные услуги и общепит, ТЦ и магазины, транспорт и логистика.

Работники из «серой» зоны лишают себя достойной пенсии, а также зачастую сталкиваются с проблемами при получении кредитов, отметили эксперты. Также возникают сложности и при увольнении — компенсации, включая неиспользованные отпуска, им рассчитывают исходя из белой части зарплаты. Для решения проблемы идеально было бы временно отменить в России все налоги для МСП или переложить обязанность выплачивать НДФЛ на самих работников, считают эксперты. Стоит продлить мораторий на проверки бизнеса правоохранительными органами и максимально сохранить налоговые послабления для МСП в рамках поддержки бизнеса во время пандемии, добавили эксперты.