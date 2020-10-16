К бывшим контролирующим лицам банка «Югра» подан очередной иск. Об этом на днях сообщило Агентство по страхованию вкладов, выступающее истцом.

Заявление было направлено в Арбитражный суд Москвы 9 октября. Ответчиками по иску значатся 14 физических лиц и три компании. Сумма требований превышает 145,798 млн долларов, что, как уточняется в сообщении АСВ, составляет в российской валюте по курсу на 1 октября 2020 года (78,78 рубля за доллар) около 11,487 млрд рублей.

Среди ответчиков указаны Алексей Хотин, который был ключевым бенефициаром «Югры», бывший председатель правления и член совета директоров банка Дмитрий Шиляев (как сообщалось, оба они находятся под следствием), бывшие члены совета Алексей Нефедов (также находится под следствием, при этом суд на днях освободил его, Хотина и Шиляева из-под домашнего ареста), Юрий Гусев, Анатолий Фомин, Алексей Коротенко, Михаил Гребешев, Дмитрий Максимов, бывшие члены правления Юрий Мельников, Сергей Тихонов и Наталия Гребешева и еще несколько лиц, а также АО «Комплексные инвестиции» (эта структура, согласно последней справке на сайте ЦБ, входила в число юрлиц, через которые Алексей Хотин владел своей долей в банке). Две другие компании в списке ответчиков — ООО «Развитие Санкт-Петербурга» и ООО «Густореченский участок».

Ранее АСВ уже неоднократно сообщало об исках к бывшим контролирующим лицам «Югры».



АСВ осуществляет процедуру конкурсного производства в банке, который лишился лицензии 28 июля 2017 года, а в сентябре 2018-го был признан банкротом. Банк пытался обжаловать оба решения (в частности, называя рост «дыры» в капитале результатом действий временной администрации, введенной в «Югру» еще до отзыва лицензии), но безуспешно.