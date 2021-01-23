В банке «Аверс» стартовала акция «Удачный счет!» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также физлиц, занимающихся частной практикой, которые впервые открывают расчетный счет в банке, говорится в релизе финучреждения.

«В рамках акции новые клиенты банка могут бесплатно открыть расчетный счет, а заверение копий документов для открытия счета и карточки с образцами подписей и оттиска печати составит 0 рублей. Расчетный счет можно открыть во всех офисах банка «Аверс», — отмечается в релизе.

Услуга расчетно-кассового обслуживания в банке «Аверс» включает в себя все виды операций с наличностью, в частности: прием и зачисление на счет средств в день поступления с возможностью немедленного расходования средств, выдачу наличных денежных средств, обмен, пересчет наличности, прием платежных поручений в рублях и осуществление переводов день в день, услуги валютного контроля и безналичные переводы.

Акция проводится по 30 апреля 2021 года включительно.

