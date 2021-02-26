Нормативы ЦБ нарушали в январе 2021 года девять российских банков из раскрывающих отчетность, свидетельствуют данные регулятора. Семь из них находятся в процессе финансового оздоровления. Продолжает нарушать нормативы банк непрофильных активов — «Траст».

Третий месяц подряд нарушает предельные значения норматива Н12 (норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц) банк «Русский Стандарт»: 16 раз он превысил предельное значение Н12 (максимум 25%) в январе текущего года (23 раза в декабре и один раз в ноябре 2020-го).

Два банка в январе неоднократно допускали значение норматива достаточности базового капитала Н1.1 ниже 7,0%, что отдельно отмечается регулятором, но не является нарушением.

Значения Н1.1 у банков «Восточный» и УБРиР оказывались ниже 7% в течение 30 и 31 января. Наиболее низкие значения — 5,27% и 6,148% у «Восточного» и УБРиР соответственно. Напомним, что минимально допустимое числовое значение норматива Н1.1 — 4,5%.

В январе 2021 года российские кредитные организации (банки и НКО) получили совокупную прибыль (до налоговых вычетов) в размере 204,7 млрд рублей, свидетельствуют данные Банка России. Для сравнения: в январе 2020 года аналогичный показатель составлял 223,2 млрд рублей. Всего за 2020 год кредитные организации заработали 1,61 трлн рублей, за 2019-й — 1,71 трлн.

По данным ЦБ, прибыль в январе 2021 года показали 298 кредитных организаций (из них 23 НКО), убыточными оказались 100 (из них 10 НКО).

На 1 февраля 2021 года в России было зарегистрировано 365 банков (248 с универсальной лицензией и 117 с базовой лицензией).

В текущем году ЦБ лицензий пока не отзывал, но в феврале с рынка добровольно ушел банк «ПСА Финанс РУС» (лицензия аннулирована).