Нормативы ЦБ нарушали в апреле девять российских банков из числа раскрывающих отчетность, свидетельствуют данные регулятора.

В частности, нормативы нарушали Московский Индустриальный Банк, ВУЗ-Банк, Московский Областной Банк, «Пересвет», «Русский Стандарт», Генбанк, Инвестторгбанк, Газэнергобанк и «Траст». Семь из банков-нарушителей находятся в процессе финансового оздоровления. Продолжает нарушать нормативы Банк непрофильных активов — «Траст».

Шестой месяц подряд нарушает предельные значения норматива Н12 (норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц) банк «Русский Стандарт»: 22 раза он превысил предельное значение Н12 (максимум 25%) в апреле текущего года (22 раза в марте, 20 раз в феврале и 16 раз в январе 2021 года, 23 раза в декабре и один раз в ноябре 2020-го).

Стабильно допускающие значения норматива Н1.1 ниже 7% (это отдельно отмечается регулятором, но не является нарушением) банк «Восточный» и Уральский Банк Реконструкции и Развития продолжали это делать и в апреле. Наиболее низкое значение Н1.1 у банка «Восточный» составило 4,854%, у УБРиР — 6,297%. Напомним, что минимально допустимое числовое значение норматива Н1.1 составляет 4,5%.

В апреле 2021 года российские кредитные организации (банки и небанковские кредитные организации) получили совокупную прибыль в размере 202 млрд рублей, свидетельствуют данные Банка России. Напомним, что за весь I квартал банки заработали 578 млрд рублей, а за 2020 год — 1,61 трлн рублей.

По данным ЦБ, прибыль в апреле 2021 года показала 221 кредитная организация.

На 1 мая 2021 года в России было зарегистрировано 350 банков (239 с универсальной лицензией и 111 с базовой лицензией).

За апрель текущего года лицензий лишились Майкопбанк, Геобанк, Нефтепромбанк, Интерпромбанк, Проинвестбанк, банк «Нейва» и РНКО «РИБ». Добровольно ушли с рынка Нордеа Банк и НКО «ЭПС».



В мае ЦБ отозвал лицензии у НКО «Красноярский Краевой Расчетный Центр», Заубер Банка, банка «ИРС» и РНКО «Нарат»; Тексбанк добровольно сдал лицензию, а Роскосмосбанк был присоединен к Промсвязьбанку.