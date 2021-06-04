Альфа-Банк выплатил денежные компенсации большому количеству людей, которые предоставили банку информацию о финансовых мошенниках, рассказал в интервью ТАСС главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

«У нас были тысячи звонков, писем. Только в первые три недели нам пришло больше 20 тысяч писем. Дело даже не столько в деньгах — люди действительно хотят участвовать в решении этого вопроса. Большое количество клиентов заработало таким образом деньги. Это, кстати, один из самых популярных сервисов в нашем мобильном приложении», — сказал Верхошинский.

В марте банк запустил программу вознаграждения за информацию, которая поможет полиции найти телефонных самозванцев. Если сообщение клиента поможет раскрыть мошеннический кол-центр или поймать работающих там преступников, банк выплатит ему награду в 1 млн рублей.